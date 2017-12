Politie valt zeven panden binnen

De politie heeft dinsdagochtend in het kader van een groot onderzoek naar witwaspraktijken en het faciliteren van hennepkwekerijen in zeven panden in Nijmegen doorzoekingen gedaan. Twee daarvan zijn bedrijfspanden. De overige vijf betrof woningen. De politie heeft een 26-jarige Nijmeegse aangehouden. Zij wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie.