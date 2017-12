Tweetal overvalt woning Rotterdam en bedreigt bewoonster met mes

Stootblok

Dinsdagavond rond 18.15 uur overvielen twee mannen een huis op het Stootblok in Rotterdam-Feyenoord. De mannen belden aan en de bewoonster deed open omdat ze bezoek verwachtte. De mannen drongen naar binnen en bedreigde de vrouw met een mes en hielden haar in bedwang.

Met onbekende buit zijn de twee er lopend vandoor gegaan. De richting waar ze heen liepen is helaas onbekend. De bewoonster is erg geschrokken maar hield er gelukkig geen verwondingen aan over. De politie is een onderzoek gestart.

Getuigenoproep

Heeft u vanavond tussen 18.00 en 18.30 uur iets gezien dat kan leiden naar de daders? Beiden droegen donkere kleding en ze waren te voet. Alle informatie is welkom, ook als u camerabeelden heeft. Bellen kan op 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000.