Tweede lichaam opgegraven in onderzoek insulinemoorden

Op de begraafplaats in Heerjansdam is de politie donderdag bezig geweest met het opgraven van een lichaam in verband met het onderzoek naar de insulinemoorden in Puttershoek.

Het Openbaar Ministerie bevestigd tegenover het AD dat de opgraving met het onderzoek te maken heeft. Het is volgens het AD niet bekend wat de identiteit van het slachtoffer is en wanneer deze is overleden.

De opgraving van het lichaam in Heerjansdam is het tweede stoffelijk overschot dat nader onderzocht zal worden.

Verzorger Rahiied A. werd half november aangehouden nadat de directie van een verpleeghuis in Puttershoek alarm sloeg over de dood van een cliënt onder verdachte omstandigheden. Na onderzoek bleek het slachtoffer insuline toegediend te hebben gekregen, zonder dat er een medische noodzaak voor was.