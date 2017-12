FNV houdt stakingen bij Bakkersland om beter loonbod, toeslagen en zeggenschap

Op diverse plaatsen in Nederland staken vandaag de medewerkers van bakkerijen van Bakkersland Ridderkerk, Rotterdam, Aalsmeer, Emmeloord en Kerkrade, Vomar Alkmaar en Jaffa Bakery in Amsterdam. De FNV-leden in de bakkerijen staken van donderdag 14 december tot vrijdagochtend voor een beter loonbod, toeslagen en meer zeggenschap over de eigen werktijden

Leo van Beekum, bestuurder FNV Voedingsindustrie: 'De werkgevers hebben niet gereageerd met een beter bod bovenop de minimum-cao die er nu ligt. Deze bakkers staken omdat zij fatsoenlijke verhogingen willen en genoeg koopkracht om ook het beleg voor op hun brood te kunnen kopen.'

Altijd klaar staan

Eerder deze maand stelde de FNV de werkgevers een ultimatum met aanvullende eisen. In november spraken de werkgevers met het CNV een cao af, met een minimale loonsverhoging. Dit voorstel is afgewezen door de FNV-bakkers. Van Beekum: ‘Onze eis ligt op 2,25% per 1 oktober 2016 en 2,25% per 1 oktober 2017. Dit in de plaats van de schamele 3,75% verdeeld over twee jaar die nu in de cao is afgesproken. Maar de leden staken ook omdat ze niet zomaar bij te weinig werk naar huis willen worden gestuurd zonder loon. Ook wordt een privéleven naast je werk dan erg lastig: je moet er zijn in je roosteruren, maar je moet ook later nog eens terugkomen om werk in te halen. Als je een rooster krijgt, moet je ervan uit kunnen gaan dat je die uren werkt.’

Volgens de regels van de oude cao mochten medewerkers niet voortijdig zonder geld naar huis gestuurd worden, maar de FNV kreeg diverse meldingen dat dit in de praktijk wel voorkwam. Van Beekum: ‘Door de invoering van een zogenoemde urenbank worden die prakijken gelegaliseerd. Dat betekent dat medewerkers altijd klaar moeten staan, maar niet zeker zijn of ze betaald krijgen. Onze eis is daarom dat min-uren niet in de urenbank mogen en dat iedere vier weken de plus-uren worden afgerekend. Daarnaast moeten de toeslagen voor Koningsdag en voor de avond voorafgaand aan een feestdag gelijk blijven.’

De cao Bakkersbedrijf geldt voor medewerkers van ambachtelijke bakkerijen en industriële bakkerijen.