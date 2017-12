Meeste Musical Award nominaties voor Fiddler on the Roof

Vandaag maakte de Stichting Musical Awards bekend dat Fiddler on the Roof met acht nominaties van de vakjury plus één voor de publieksprijs, de meest genomineerde musical is op het Musical Awards Gala 2018. De uitvoering van deze musicalklassieker, met Thomas Acda in de hoofdrol van Tevye, werd eerder al door de gehele Nederlandse pers beloond met unaniem lovende recensies en vier sterren.



De vakjury (Cornald Maas, Jon van Eerd, Charles Droste, Irene Moors, Michiel van Erp, Joris van Bennekom en Arno Gelder) nomineren Fiddler on the Roof in de volgende categorieën:

Mannelijke hoofdrol in een grote musical: Thomas Acda

Vrouwelijke bijrol in een grote musical: Hanna van Vliet

Aanstormend talent: Jacob de Groot en Sarah Janneh

Beste muziek/arrangementen: Jeroen Sleyfer

Beste vormgeving/toneelbeeld: Dennis Slot

Beste regie/choreografie: Ruut Weissman

Beste musical groot: Fiddler on the Roof – Stichting Theateralliantie / Stage Entertainment NederlandAD Publieksprijs: Fiddler on the Roof – Stichting Theateralliantie / Stage Entertainment Nederland

De uitreiking van de Musical Awards vindt plaats op woensdag 24 januari 2018 tijdens het Musical Award Gala in het AFAS Circustheater te Scheveningen. Het Gala wordt gepresenteerd door Frits Sissing en live uitgezonden door AVROTROS, vanaf 21.25 uur op NPO1.



Stichting Theateralliantie presenteert Fiddler on the Roof (in Nederland ook bekend als Anatevka) in opdracht van acht grote Nederlandse theaters en in samenwerking met Stage Entertainment Nederland. De voorstelling is nog tot en met april 2018 exclusief te zien in het DeLaMar Theater, Chassé Theater, MartiniPlaza, Wilminktheater, Luxor Theater, Theater De Spiegel, Parkstad Limburg Theater Heerlen en Theater Orpheus. Kijk voor de volledige speellijst op www.fiddlerthemusical.nl