Nederlander (54) op Bali aangehouden in onderzoek naar wildlife crime

Vrijdag is op Bali een 54-jarige Nederlander aangehouden door de Indonesische politie in het kader van een onderzoek van het milieuteam van de politie eenheid Rotterdam. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Illegale export

De 54-jarige verdachte zou aan de basis staan van illegale export van koraal en materiaal van beschermde en met uitsterven bedreigde dier- en plantsoorten. Hij leverde ook aan de Brabander bij wie vorig jaar loodsen vol illegaal ingevoerde materialen werden aangetroffen.

Verschepen

De Nederlander opereerde vanuit Kuta en zou al enige jaren actief zijn. Hij kocht zijn spullen in bij lokalen om ze vervolgens te verschepen. De aanhouding is een vervolg op een groot onderzoek van onder andere het milieuteam van de politie eenheid Rotterdam.

Onderzoek augustus 2016

Bij een meerdaagse doorzoeking in augustus 2016 vonden de Douane, het milieuteam van de politie en de voedsel- en warenautoriteit NVWA onder leiding van het Functioneel Parket, in een bedrijfspand en vijf loodsen in Brabant een zeer grote hoeveelheid materiaal van beschermde en met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten, vermoedelijk illegaal ingevoerd. Het ging om onder andere koraal, huiden en botten van beschermde dieren en cactus rainsticks. De financiële waarde loopt in de tonnen, de schade aan het milieu is ongekend.