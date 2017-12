PVV trekt net aangestelde Rotterdamse lijsttrekker al weer terug

Nadat Geert Wilders donderdag in Rotterdam hoogstpersoonlijk Géza Hegedüs als nieuwe lijsttrekker heeft gepresenteerd heeft de PVV vrijdag, nadat vandaag bleek dat Hegedüs zich in extreem rechtse kringen begeeft, de PVV-politicus 'per direct' van de lijst verwijderd.

David Irving

Op Facebook circuleert een bericht van 24 maart 2014 waarin Hegedüs holocaustontkenner David Irving feliciteert. 'Tot onze grote spijt hebben wij kennisgenomen van nieuwe, ons niet bekende informatie rondom lijsttrekker, schrijft PVV-leider Wilders vrijdag in een verklaring op Twitter.

Van lijst verwijderd

'Deze informatie is onaanvaardbaar en past niet bij een PVV-politicus. Betrokkene is per direct van de lijst verwijderd. Ik betreur dit zeer. Als we dit hadden geweten dan was de heer Hegedüs nooit op de lijst gezet. Volgende week maakt de PVV de nieuwe lijsttrekker bekend.