Politie maakt identiteit dodelijke slachtoffers steekpartij Maastricht bekend

De politie in Maastricht, die naar aanleiding van de twee dodelijke steekincidenten van donderdagavond in Maastricht op de Botsaartstraat en op de Joseph Postmesstraat een grootschalig recherche onderzoek (TGO) heeft opgestart, heeft vrijdagmiddag de identiteit van de twee dodelijke slachtoffers bekendgemaakt.

'Het gaat om een man van 46 jaar en een vrouw van 56 jaar. Drie mensen, waaronder de 37-jarige verdachte, raakten gewond. Een team van zo’n 20 rechercheurs onderzoekt de zaak', zo laat de politie weten. Er moet nog veel technisch en tactisch onderzoek plaatsvinden.

Slachtoffers

Het dodelijk slachtoffer op de Botsaartstraat is een man van 46 jaar. Bij het incident op de Joseph Postmesstraat kwam een vrouw van 56 jaar te overlijden. Ook raakten daar twee personen gewond. Beiden moesten voor onderzoek opgenomen worden in het ziekenhuis.

Een van de gewonde slachtoffers, een man van 50 jaar heeft het ziekenhuis inmiddels kunnen verlaten en is weer thuis. Het andere slachtoffer is de 21-jarige dochter van de overleden vrouw. Zij verblijft nog in het ziekenhuis. Alle slachtoffers woonden in Maastricht. Over de aard van de verwondingen wordt verder geen informatie gegeven.

Onderzoek plaats delict

Op de twee plekken waar een dodelijk slachtoffer viel, vindt vrijdagmiddag nog technisch onderzoek , alsmede een doorzoeking in de betreffende woningen plaats onder leiding van een Rechter-Commissaris.

Verdachte aangehouden

Na het tweede steekincident is de verdachte naar de moskee aan de Weustenraadstraat in Maastricht gevlucht. Daar is hij rond 21.30 uur door de politie aangehouden. Vrijdagochtend heeft in de ruimte waar de aanhouding plaatsvond technisch en tactisch onderzoek plaatsgevonden.

Daarna is de bewaking van deze ruimte opgeheven en is deze weer vrijgegeven voor bezoekers. In eerdere berichtgeving kwam naar voren dat er bij de moskee een derde gewonde zou zijn gevallen. Dit bleek de verdachte te zijn.

Uit ziekenhuis ontslagen

De verdachte is donderdagavond na zijn aanhouding overgebracht naar het ziekenhuis. Daaruit is hij inmiddels ontslagen. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Onderzoek relaties

Op dit moment wordt onderzocht of en zo ja welke relatie er bestaat tussen de slachtoffers op de verschillende plaatsen delict en tussen de verdachte en de slachtoffers.

Geruchten

In de Maastrichtse wijken Caberg en Malpertuis doen vele geruchten de ronde. De politie is op de hoogte van deze geruchten en neemt deze in het onderzoek mee. Donderdagavond en vrijdagnacht is al veel onderzoek verricht en veel informatie ontvangen.

Op dit moment is het grootschalige onderzoeksteam bezig deze informatie te analyseren en uit te rechercheren. Het is daarom ook nog niet duidelijk wat de aanleiding en het motief van de verdachte is geweest.

Getuigen

De politie wil nog steeds graag in contact komen met mensen die meer informatie over deze incidenten kunnen geven en/of eventueel getuige zijn geweest.

Dit kan via 0900-8844 maar ook in een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen.