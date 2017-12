Leider motorclub No Surrender ​langer vast

De leider van motorclub No Surrender ​Henk Kuipers blijft langer vast zitten. Vandaag werd de 53-jarige verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris in Groningen. Deze heeft besloten het voorarrest met twee weken te verlengen. Ook de andere verdachte een 59-jarige man uit Sneek blijft langer vastzitten.

Verdenkingen

De twee mannen worden verdacht van het gezamenlijk afpersen van een ondernemer en van twee pogingen tot afpersen van twee ondernemers in 2014 en in 2015. Het gaat volgens het OM om bedragen van €91.000, €250.000 en €500.000.

''Bij het afpersen van de ondernemers zou de leider van No Surrender hebben opgetreden als een soort incassobureau. De incasso’s zouden gepaard zijn gegaan met bedreigingen en zouden soms uitgevoerd zijn in clubkleding. Ook worden zij verdacht van het vervalsen van een loonstrookje in 2016.

Daarnaast wordt de leider van motorclub No Surrender verdacht van acht andere strafbare feiten. Hier gaat het om (zware) mishandelingen met voorbedachte raad, afpersingen en diefstal met geweld gepleegd in de periode van 2014 tot en met 2017. Deze feiten hebben zowel binnen de motorclub als daarbuiten plaatsgevonden.''