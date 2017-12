Grote brand verwoest opvangcentrum Het Lichtpunt in Kollumerzwaag

De grote brand die zaterdag morgen ontstond in het Friese Kollumerzwaag bij opvangcentrum het Hof van Heden van de stiching In Het Lichtpunt heeft het opvangcentrum verwoest. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Tien appartementen gingen in vlammen op. Er raakte niemand gewond. De voorbijganger die 's morgens de brand ontdekte, heeft ook de bewoners gewekt. Zodoende was iedereen al veilig buiten nog voordat de brandweer arriveerde.

Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat omwonenden ramen en deuren gesloten moesten houden. Aanvankelijk woedde het vuur alleen in de naastgelegen stal , maar de brand sloeg ondanks de inzet van een hoogwerker over naar het woongedeelte, dat uit zo'n 20 appartementen bestaat.

Er zijn verschillende spuitauto's en een hoogwerker ingezet om de brand te blussen. Door inzet van 25 brandweerlieden van zes verschillende korpsen kon om kwart over negen het sein brand meester gegeven worden. Daarna is nog lange tijd nageblust. Het Lichtpunt is een christelijke stichting die onderdak en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben.