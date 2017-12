Nog geen duidelijkheid over motief dodelijke steekpartijen Maastricht

De politie is op zoek naar getuigen die zich nog niet gemeld hebben in het onderzoek dat opgestart is naar aanleiding van de twee steekincidenten die donderdagavond in Maastricht plaatsvonden.

Afgelopen dagen is er al veel informatie binnen gekomen. Met deze informatie is het onderzoeksteam aan de slag. Om tot een compleet beeld te komen wat zich donderdagavond precies heeft afgespeeld op de Botsaartstraat en de Joseph Postmesstraat is alle informatie welkom. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om wat het motief kan zijn voor beide steekpartijen en wat de relaties tussen verdachte en slachtoffers is. Met name in deze eerste fase van het onderzoek is het belangrijk om heel snel zoveel mogelijk gegevens binnen te krijgen.

Beelden en informatie

Burgers die in het bezit zijn van beeldmateriaal of andere informatie hebben die van belang kan zijn in het onderzoek, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Beeldmateriaal kan via www.politie.nl geupload worden en informatie, ook al lijkt deze niet belangrijk, kan telefonisch doorgegeven worden via 0900-8844. Dit kan ook in een vertrouwelijk gesprek met Team Criminele Inlichtingen.

Gewonde slachtoffers

De 21-jarige vrouw die bij het incident op de Joseph Postmesstraat gewond raakte en naar het ziekenhuis werd gebracht, is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Het andere gewonde slachtoffer, een 50-jarige man, had het ziekenhuis al eerder verlaten.

Sectie dodelijke slachtoffers

De sectie op de lichamen van beide dodelijke slachtoffers zal aanstaande maandag bij het Nederland Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag plaatsvinden.

Voorgeleiding

Donderdagavond hield de politie één persoon aan bij het Turks cultureel Centrum in Maastricht. De 37-jarige verdachte zit in beperkingen en zal maandag in de loop van de dag voorgeleid worden aan de Rechter- Commissaris.