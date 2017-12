Gewonden na aanrijding tegen boom

De 27-jarige automobilist uit Grootegast verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam via een boom in een sloot terecht. De bestuurder raakte daarbij gewond. Net als een 28-jarige man uit Doezum die samen met de Grootegaster in de auto zat.

Beiden zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Na het ongeval was de bestuurder in staat om een blaastest te doen. Omdat de blaastest een zogenaamde ‘alert’ aangaf, is in het ziekenhuis een bloedtest gedaan. Daaruit moet blijken of de bestuurder onder invloed van alcohol was. De politie maakt een registratie van het ongeval.