Verwarde man overleden

Op zondagavond overleed een 49-jarige man uit IJmuiden in het ziekenhuis, vermoedelijk ten gevolge van verwondingen die hij eerder die dag had opgelopen.

Op zondagmorgen omstreeks 04.15 uur kreeg de politie melding vanuit een woning aan de Schiplaan te IJmuiden dat de bewoner ernstig verward zou zijn. Familieleden hadden geprobeerd de man te kalmeren, maar dat was niet gelukt. Toen de inmiddels gewaarschuwde politie ter plaatse kwam, bleek de man zichzelf ernstig verwond te hebben. Naast snij- en steekwonden die hij zich had toegebracht, had de man ook gevaarlijke vloeistoffen gedronken.

