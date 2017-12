Twee gewonden bij nachtelijke schietpartij Utrecht

In de nacht van zondag op maandag zijn bij een schietpartij in de Utrechtse wijk Overvecht twee mensen gewond geraakt, waarvan een ernstig,

Bij de schietpartij zijn veel schoten gelost. Het incident gebeurd rond 02.00 uur op de Sabadreef. De dader is na het schietincident in een auto gevlucht. Dit melden verschillende media maaandag.

De slachtoffers waren nog wel aanspreekbaar en zijn per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Op de plek van de schietpartij zijn door de mensen van de forensische opsporing tientallen kogelhulzen aangetroffen. De politie heeft ook een auto meegenomen voor sporenonderzoek.

Bij het St Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn was ook veel politie aanwezig, weet het AD. Mogelijk was er dreiging dat de schutters zouden terugkeren. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.