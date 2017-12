Tbs'ers kunnen te makkelijk ontsnappen tijdens begeleid verlof

Ook als ze onder toezicht aan de vrijheid mogen wennen is een vluchtpoging zo geregeld. Dit concludeert de Telegraaf op basis van een aangevraagd rapport over incidentmeldingen vanuit het gevangeniswezen en tbs-klinieken. Het aantal meldingen over gevluchte tbs'ers lijkt ook nog eens toe te nemen. In 2014 waren het er 214, in 2016 al 253.

Veroordeelden nemen hun kans om te ontsnappen waar als hun begeleider even een frietje haalt of door iets anders even is afgeleid. De krant meldt dat tbs'ers soms de meest grove misdaden plegen tijdens verloven, maar dat dan niet naar buiten komt dat de dader een gedetineerde is.

Tuig

In Goedemorgen Nederland op NPO 1 reageert CU-leider Gert Jan Segers op het nieuws 'Ik schrik hier heel erg van'. Maar hij vindt het wel belangrijk dat er zo'n verlof-systeem bestaat. 'Als mensen deugen. Je kan ze dan langzaam voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij. Alleen er blijkt ook heel veel tuig tussen te zitten.'. Segers erkent de risico's van dit systeem en vindt dat er heel goed moet worden ingeschat of iemand in staat is terug te keren naar maatschappij of niet. De SP wil dat er een onderzoek komt naar het verlofsysteem. De PVV roept op om de verloven stop te zetten 'totdat het onder controle is'.