Wasbeer familie gespot in Limburg

De wasbeer plant zich weer voort in Nederland. Afgelopen augustus zagen jagers voor het eerst in in Zuid-Limburg een volwassen wasbeer met vier jongen. ''Nu weten we dus dat de dieren zich hier voortplanten'', aldus de Zoogdiervereniging.

'De wasbeer leeft in West-Europa voornamelijk in Duitsland. Mondjesmaat steken wel eens individuele dieren de grens over, voornamelijk langs de Duitse grens.

In Nederland worden wasberen vanaf de jaren zestig in het wild waargenomen, maar tot nu toe bedraagt het aantal meldingen niet meer dan enkele tientallen per jaar.

Afgelopen augustus werden er echter vijf wasberen gemeld bij Merkelbeek in oostelijk Zuid-Limburg. Volgens de Zoogdierenvereniging bleek het te gaan om een volwassen dier met vier jongen. ''Deze waarneming zou voor ons land wel eens historisch kunnen zijn: de eerste zichtmelding van jonge wasberen in ons land''.

De vereniging meldt dat het niet per se positief is dat de wasbeer zich in Nederland vestigt. Het dier wordt gezien als een exoot die ziektes met zich mee kan brengen.