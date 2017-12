Lasers brengen Ring Utrecht precies in kaart

Laserscan

'Er wordt een zogenoemde 3D-puntenwolk gemaakt. Dit gebeurt met een speciale laserscan. De data kunnen de toekomstige aannemers gebruiken bij de aanpassing van de Ring Utrecht', aldus Rijkswaterstaat. Voor de geplande aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is het nodig om precies te weten hoe het bestaande wegennet en alle bruggen en viaducten in het projectgebied eruitzien.

3D

In het najaar van 2017 is ingenieursbureau Arcadis samen met Kempkes Landmeten gestart met het volledig driedimensionaal (3D) in beeld brengen van het hoofdwegennet, een deel van het onderliggend wegennet en de spoor- en trambanen in het projectgebied van de Ring Utrecht. Ook alle bijbehorende bouwwerken, zoals de Galecopperbrug (de A12-brug over het Amsterdam-Rijnkanaal) en de bak in de A27 bij Amelisweerd worden gescand.

Speciale laser maakt de 3D-beelden

De 3D-beelden worden gemaakt met behulp van een speciale laser. Het laserapparaat wordt bevestigd aan een auto, een quad of ander voertuig dat vervolgens door het hele projectgebied rijdt en alles om zich heen scant.

3D-puntenwolk

De laserscan verzamelt al rijdend en scannend miljoenen meetpunten. Deze meetpunten vormen samen een zogenoemde 3D-puntenwolk. De puntjes van de wolk vormen samen het beeld van de weg of een bouwwerk. Bijvoorbeeld van de Galecopperbrug. De puntenwolk laat zowel de brug als geheel zien als de verschillende brugonderdelen, zoals het brugdek, de pylonen met tuien, of de lichtmasten.

Van meetgegevens naar 3D-model

Door de Ring Utrecht hoogst nauwkeurig in beeld te brengen, verkrijgt Rijkswaterstaat belangrijke informatie voor de toekomstige verbreding. Zo kun je met de 3D-puntenwolk bijvoorbeeld digitale 3D-objecten (computermodellen) van een brug of viaduct maken. De brug is dan op het computerscherm vanaf alle kanten goed te bekijken. De aannemer die de verbreding straks gaat realiseren, weet op basis van zo’n 3D-object precies wat bijvoorbeeld de doorrijhoogtes voor het verkeer zijn of hoeveel ruimte er is tussen de verschillende brugpijlers.

Aanbesteding voor de realisatie van Ring Utrecht

De verzamelde meetgegevens worden ter beschikking gesteld aan de kandidaat-aannemers die meedoen met de aanbesteding voor de realisatie van Ring Utrecht. Zij gebruiken de informatie om Rijkswaterstaat een passende aanbieding te doen voor de uitvoering van het project. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode 2020-2026.