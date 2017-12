Man zwaargewond na botsing met boom

Een automobilist is maandagavond op de Zuiderstraat in Buinerveen tegen een bom gebotst.

Het trauma team van UMCG kwam met de auto ter plaatse omdat het door de laaghangende bewolking onmogelijk was om met de helikopter uit te vliegen. Het slachtoffer is met zware verwondingen overgebracht naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen..De auto raakte zwaar beschadigd. Onderzoek wordt verricht naar de oorzaak van het ongeluk.