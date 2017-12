Duitser (28) runde illegale distributielijn van verboden vuurwerk naar Nederland

Postpaketten in Zuid-Limburg aangeboden

Het vuurwerk kwam uit Duitsland illegaal Nederland binnen en werd - verpakt in postpakketten - aangeboden bij diverse servicepunten van een pakketbezorger in Zuid Limburg, om van daaruit via de centrale depots van dit bedrijf te worden bezorgd bij geadresseerden verspreid over heel Nederland. Uit onderzoek door de recherche blijkt de lijn al vanaf mei 2017 actief.

1.500 pakketten

Er zijn op deze manier zeker 1500 pakketten met illegaal vuurwerk ons land binnengekomen. Het gaat om levensgevaarlijk vuurwerk als mortierbommen, Cobra 6, lawinepijlen en Napolitaanse bommen. De politie gaat de adressen langs waar het vuurwerk is bezorgd. Tegen de personen die het vuurwerk hebben besteld, wordt proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk neemt de politie in beslag.

Beschadigd pakket aanleiding onderzoek

De politie kwam de illegale vuurwerklijn op het spoor toen begin december een beschadigd pakket werd aangetroffen in een centraal depot van de pakketbezorger. Het pakket bleek verstuurd vanaf een servicepunt in Kerkrade en maakte deel uit van een grotere partij. Onder leiding van het Functioneel Parket begon het Team Milieu van de politie in Limburg samen met politiemensen van het basisteam Kerkrade een groot onderzoek, dat als snel leidde naar diverse andere servicepunten in de regio, waar vergelijkbare pakketten waren ingeleverd.

Uit het onderzoek bleek dat bij deze servicepunten meerdere keren per week grote hoeveelheden identieke pakketten werden aangeboden door dezelfde persoon met steeds dezelfde bestelauto met Duitse kentekenplaten. Bij de distributiepunten was niet bekend dat er vuurwerk in de pakketten zat. Op de dozen was dat ook niet te zien.

Mensen blootgesteld aan gevaarlijke situaties

Omdat op de dozen niet was te zien dat er vuurwerk inzat met massa explosieve eigenschappen zijn mensen in de servicepunten blootgesteld aan grote risico’s. Dat geldt ook voor de bezorgers van de pakketten, medewerkers van de opslagdepots en bijvoorbeeld hulpverleners die bij of een ongeval waren uitgerukt. Ook de mensen die de pakketten hebben besteld brengen zichzelf, hun gezinsleden en buren in gevaar.

Aanhouding verdachte

Op dinsdag 5 december werd in het afleverpunt in Kerkrade de 28-jarige verdachte op heterdaad aangehouden bij het afleveren van 35 dozen met illegaal vuurwerk. De man is ingesloten voor nader onderzoek en is in bewaring gesteld. Omdat het vuurwerk vanuit Duitsland naar ons land kwam is de Duitse politie ook ingelicht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Andere zaak

Deze zaak staat los van het onderzoek waaraan televisieprogramma Opsporing Verzocht onlangs aandacht besteedde. In het programma werden beelden getoond van een onbekende man die in Venlo pakketten met vuurwerk afleverde bij een servicepunt van een postbezorger. Hoewel ook dit onderzoek zich richt op een illegale vuurwerklijn, gaat het om een andere lijn dan die in Kerkrade.

Tips?

Mochten mensen dit soort pakketten zelf hebben of van andere mensen weten dat zij illegaal vuurwerk bezitten, meldt dat dan bij de politie. Die informatie mag u ook anoniem doorgeven via 0800-7000.

----------------------------------------------------------------------------

