Lichaam overleden model Ivana Smit vrijgegeven

Wanneer de 18-jarige Ivana in Nederland is zal zijn onderzocht worden door forensisch-patholoog Frank van de Goot. De oom van Ivana, Fred Agenjo, zegt dat het onderzoek beperkt zal zijn. ‘Voor de vliegreis moet het lichaam conform internationale regels worden geprepareerd. Zo wordt al het bloed aan het lichaam onttrokken. Dat betekent dat je het toxicologische beeld kwijt bent.’

Ivana Smit was op 7 december in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur toen zij in een hotel van de 20e verdieping naar beneden was gevallen. Zij was die avond op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. De familie van Ivana gelooft niet in een ongeluk en denken dat het echtpaar iets met de dood van Ivana te maken heeft.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)