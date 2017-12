Traditiegetrouw meeste inbraken in december

De feestdagen staan weer voor de deur. De kerstdagen en oudejaarsdag, blijken elk jaar weer zeer populaire dagen om in te breken. 'Traditiegetrouw worden de meeste inbraken in december en januari gepleegd', weet Lilian Tieman. Zij is als adviseur Woninginbraak werkzaam bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

'Cijfers van de laatste jaren laten zien dat er tijdens de feestdagen anderhalf tot 2 keer zoveel wordt ingebroken in vergelijking met de andere maanden. Kerst en oudejaarsdag behoren daarmee tot de dagen waarop in Nederland de meeste inbraken plaatsvinden.'

Mooie avond

Erg verrassend is dat ook niet. Bewoners zijn met de feestdagen vaak langere tijd van huis, vooral tijdens de avonduren. “Terwijl wij gezellig met familie en vrienden pakjesavond vieren, aan het kerstdiner zitten of met elkaar het jaar uitluiden, slaan inbrekers hun slag”, licht Tieman toe. 'Wat een mooie avond had moeten zijn, eindigt zo voor mensen in een hoop narigheid.” Moeten we dan massaal onze afspraken maar afzeggen? “Nee”, meent de adviseur woninginbraak. “Met deze 5 tips kun mensen de kans op een inbraak aanzienlijk verkleinen.'

Dé 5 tips voor inbraakvrije feestdagen

1. Sluit ramen en deuren

Sluit ramen en deuren wanneer je weg gaat: draai de deur in het slot. Een inbreker ziet een gesloten voordeur als een extra obstakel en zal sneller kiezen voor een ander huis.

2. Laat verlichting aan

Veel mensen brengen de feestdagen gezellig samen met anderen door, en knopen er vaak een overnachting aan vast. Dit betekent dat menig huis urenlang onbeheerd achterblijft. Laat, bijvoorbeeld met een tijd- of schemerschakelaar, een lichtje branden thuis, zodat de woning er niet onbewoond uitziet.

3. Licht buren in

Laat buren weten dat je op vakantie gaat of de kerstdagen elders doorbrengt. Spreek, als dat kan, met ze af dat ze een oogje in het zeil houden. Wellicht willen ze de post van de deurmat halen en de gordijnen ’s ochtends openen en ’s avonds sluiten zodat het huis een bewoonde indruk geeft.

4. Leg kostbaarheden uit het zicht

Het is een inkopper, maar veel mensen doen het nog niet consequent: leg kostbare spullen als laptops en dure smartphones uit het zicht. Een inbreker wordt hebberig van zulke spullen en zal ,als de gelegenheid zich voordoet, zeker zijn slag slaan.

5. Doe mee aan buurtpreventie

And last but nog least: Word lid van een WhapsAppgroep met je buren. Via een WhatsApp-groep wissel je eenvoudig informatie uit over wat er in de buurt gebeurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt. Zo help je mee aan een veiligere buurt en kun je inbraken voorkomen.

