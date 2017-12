Celstraffen tot bijna 3 jaar voor nep-webshops

Nep-webshops

Vier mannen van tussen de 24 en de 31 jaar, afkomstig uit Den Haag, Bussum en Enschede, hebben onder andere nep-webshops van bekende winkels als MediaMarkt, BCC en Prénatal online gezet en daarvoor op Marktplaats geadverteerd via gehackte advertenties.

Klanten die op deze advertenties klikten, werden naar niet van echt te onderscheiden nep-webshops geleid en maakten nietsvermoedend geld over naar bankrekeningen van katvangers. De vier mannen hebben nooit de intentie gehad om de bestelde goederen te leveren. Door de phishing, hacking en oplichting zijn honderden personen en allerlei (elektronica)bedrijven gedupeerd.

Meermalen geld afgeboekt

In deze omvangrijke zaak is door de mannen ook regelmatig per e-mail aan de slachtoffers gemeld dat er iets met de betaling was misgegaan en gevraagd om gebruik te maken van een ‘retourlink’. Wanneer slachtoffers dat deden, betaalden ze in het gunstigste geval nog een keer en in het ongunstigste geval haalde één van de mannen hen ook nog over om hun bankgegevens te verstrekken, waarna ongemerkt grote bedragen werden weggeschreven naar door de mannen uitgekozen rekeningnummers.

Geen dadergroep

Anders dan het OM ziet de rechtbank de vier mannen niet als een dadergroep. Het ging volgens de rechtbank om een groep mannen die onafhankelijk van elkaar met hetzelfde soort strafbare feiten bezig waren en elkaar daar soms bij hielpen. Ook hadden zij hulp van anderen die de bankrekeningen en bankpassen aanleverden of het door de slachtoffers overgemaakte geld contant opnamen.

