Filedruk nagenoeg hetzelfde gebleven

Dit betekent dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren stagneert. Het lijkt erop dat automobilisten zich aanpassen aan de files en mensen meer gespreid de weg opgaan. Dit meldt de VID woensdag. Vorig jaar was er nog een toename van de filedruk van 12 procent, nu is de groei afgevlakt tot 0,6 procent. Dit zou volgens de ANWB komen doordat werkzaamheden opeen aantal belangrijke knooppunten zijn afgerond.

Aantal files niet afgenomen

De stabilisatie betekent niet dat het aantal files in het hele land is afgenomen. Op de wegen rond Utrecht, zoals de A27, A28, A12 en de A2, stonden juist meer files dan vorig jaar. Het knooppunt Terbregseplein, op de A20 van Rotterdam richting Gouda, was in 2017 het drukste knelpunt. De nummer 1 van vorig jaar, Zoeterwoude-Dorp op de A4, zakte dit jaar naar de tweede plaats. De derde stek is dit jaar voor de A20 richting Gouda bij Moordrecht, vorig jaar nog tweede.

