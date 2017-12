Eerste zelfrijdende treinen gaan in Groningen rijden

Spoorbeheerder ProRail gaat in 2018 diverse proeven doen met zelfrijdende treinen. Ook de Schipholtunnel wordt onderzocht.

De proef is gericht op de toepassingen bij goederenvervoer en zal plaatsvinden op de Betuweroute, de goederenlijn die is uitgerust met beveiligingssysteem ERTMS. ERTMS ondersteunt het automatisch rijden beter dan de klassieke beveiligingssystemen. Op het spoor in Groningen komen er proeven gericht op personenvervoer.

Nederland testland voor Railinnovatie

Doel van ProRail is om samen met de marktpartijen zoveel mogelijk te leren van deze proeven en deze kennis te delen met alle betrokken partijen. ProRail is ervan overtuigd op deze wijze de innovatie rondom ATO een boost te kunnen geven.

Niet alleen in Nederland staat het rijden met geautomatiseerde treinen op de innovatie-agenda, ook elders in Europa kijken partijen graag mee naar de ontwikkelingen in Nederland.

Zo is de verwachting dat treinen die uitgerust zijn met ATO dichter op elkaar rijden waardoor de capaciteit op het spoor wordt vergroot. Daardoor daalt het energieverbruik, omdat treinen gelijkmatiger rijden en minder stops hoeven te maken. Geautomatiseerd rijden kan daarmee een verbetering zijn zonder dure infrastructurele wijzigingen uit te voeren. Een andere manier waarop dit van toegevoegde waarde kan zijn, is tijdens het rangeren. Denk aan goederentreinen in het Rotterdamse havengebied.

