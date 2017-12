Politie vindt gestolen kentekenplaat politieauto onder kerstboom

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een jongen in het centrum van Harderwijk een kentekenplaat van een politieauto gestolen en bij hem thuis onder de kerstboom gelegd.

Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize gebeurde de diefstal rond 05.00 uur. De dader had alleen niet in de gaten dat hij werd gefilmd terwijl hij de plaat eraf schroefde. Vol in beeld stond hij op de bewakingscamera. Wijkagent Van Heerikhuize tweette 'een persoonlijk bericht' bestemd voor 'de knul die zojuist de kentekenplaat van onze dienstauto jatte' in het centrum van Harderijk. De tweet luidde: Je hebt drie dingen: lef. Een plaat voor je hoofd. En een flink probleem. En waarom? Omdat je vol op camera staat. Tot gauw knul. Tot gauw....' Dit meldt onder meer Het Kontakt Harderwijk.

Binnen het uur werd de dief opgepakt. De wijkagent tweette 'Het kan snel gaan: de diefstal van de kentekenplaat van onze VW Transporter in Harderwijk is opgelost. De kentekenplaatdief is gevonden en zit in de cel. Het kenteken en VW politieauto zijn herenigd. En dan de grote vraag: waar troffen we de gejatte plaat aan? Jawel, bij de verdachte thuis. Onder de kerstboom. Echt.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)