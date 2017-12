Ook dieren slachtoffer vuurwerk

‘Jaarlijks lijden vele dieren onder extreme angst, niet alleen de dag van de jaarwisseling, maar ook de dagen daarvoor en -na, als er al veel knallen te horen zijn’, aldus woordvoerder Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming.

Dierenleed

Bovendien zijn er elk jaar weer slachtoffers te betreuren. Niet alleen onder mensen (kinderen), maar ook onder dieren vallen jaarlijks (ernstige) slachtoffers. De Koninklijke Hondenbescherming schaart zich daarom achter de pleidooien van diverse organisaties, zoals de Nationale Politie en van politieke partijen als GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50Plus, voor een consumentenverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en om in plaats daarvan professionele vuurwerkshows te geven.

Oproep; houd rekening met dieren!

Zolang er geen verbod is op het afsteken van vuurwerk door consumenten, roept de Koninklijke Hondenbescherming iedereen die vuurwerk gaat afsteken op om rekening te houden met honden.

‘Gooi geen vuurwerk naar honden of andere dieren en gooi geen vuurwerk achteloos op terreinen, zoals tuinen e.d., waar dieren kunnen zitten. Wanneer men op het punt staat om vuurwerk af te steken en men ziet een hond naderen, wacht tot de hond op voldoende afstand is. Honden zijn vaak ontzettend bang voor harde knallen, waardoor ze getraumatiseerd kunnen raken of uit paniek weg kunnen vluchten’ aldus Just de Wit. Iedereen die gehoor geeft aan deze oproep willen we bij deze namens alle honden hartelijk danken!

Pas op met medicijngebruik!

Verder willen we hondenbezitters die hun honden medicatie willen toedienen om de oudejaarsavond goed door te komen waarschuwen.

‘Hondenbezitters moeten namelijk oppassen voor medicijnen met de werkzame stof ‘acepromazine’. Dit medicijn lijkt namelijk de geluidsgevoeligheid te vergroten, terwijl het dier zijn angst niet meer kan uiten omdat het medicijn de spieren verslapt. Hondenbezitters denken vaak dat het fantastisch werkt omdat ze niets meer aan hun hond zien. Wanneer de geluidsgevoeligheid door het medicijn wordt vergroot, lijdt de hond wel degelijk. Terwijl de hond dit niet kan uiten’, aldus Just de Wit. Bijzonder hondonvriendelijk dus!

Indien u medicatie voor uw hond overweegt, overleg dan met uw dierenarts over een medicijn dat de geluidsgevoeligheid bewezen niet vergroot en uw hond wel door de jaarwisseling kan helpen.

Tips en adviezen

Rond de jaarwisseling zal er een hoop geknal zijn. Om de hondenbezitter en zijn hond enigszins op weg te helpen om deze knallende avond door te komen, volgen hieronder onze tips:

Laat op tijd uit

Laat uw hond op oudejaarsavond ruim voor middernacht uit. Zorg overdag voor een flinke wandeling in een rustig recreatiegebied, waar geen knallen te horen zijn. Wanneer uw hond moe is, is hij minder geneigd op de knallen te letten.

De riem

Houd uw hond in de dagen rond de jaarwisseling aangelijnd zodat de hond niet uit paniek kan wegvluchten bij het horen van een harde knal. Een goed zittend, hondvriendelijk tuig kan een goede keus zijn, wanneer uw hond zich uit een halsband worstelt bij paniek. Doe uw hond een halsband om met uw telefoonnummer mocht de hond wegvluchten en vermijd groepjes mensen, die mogelijk vuurwerk bij zich kunnen hebben.

Sluit ramen en ook de gordijnen

Houd op oudejaarsavond uw hond binnen en sluit ramen en ook de gordijnen, zodat de lichtflitsen niet zichtbaar zijn. Zorg daarbij voor afleidend, maskerend geluid door de radio en/of televisie aan te zetten. Een overheerlijk bot kan bij niet al te erg vuurwerk wat afleiding bieden.

Onzeker

Laat honden die niet bang zijn niet zonder meer samen met angstige honden of mensen die angst hebben voor vuurwerk. Honden die niet angstig zijn, kunnen de angst van anderen bemerken en daardoor zelf ook onzeker of angstig worden. Wanneer u zeker weet dat een niet-angstige hond het gedrag van de angstige hond niet overneemt, dan kan de angstige hond aan deze hond wel steun hebben.

Laat hond niet alleen

Laat uw hond niet alleen op oudejaarsavond. Blijf lekker thuis bij de hond en blijf rustig. Door uw aanwezigheid heeft de hond al veel steun aan u. Ga de hond niet troosten door de hond betuttelend toe te spreken en overdreven veel aan te halen of te aaien. Wees gewoon kalm en rustig aanwezig voor uw dier.

Voor veel honden is een vertrouwde omgeving de beste keus. Uiteraard kunt u overwegen om de jaarwisseling bij vrienden, familie of in een recreatiewoning door te brengen, waar geen/nauwelijks vuurwerk wordt afgestoken en waar ook geen carbid wordt geschoten op nieuwjaarsdag.

Vuurwerk in bek

Is uw hond een enthousiast apporteerder of erg nieuwsgierig? Voorkom dan dat hij achter weggegooid vuurwerk aanrent of probeert het in zijn bek te nemen.