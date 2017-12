Bewoner bij overval op woning in been geschoten

Een 27-jarige man uit Heerhugowaard heeft zich zaterdagmiddag op een politiebureau gemeld na een poging woningoverval. In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur werd de man overvallen in zijn woning aan de Keerring in Heerhugowaard.

Twee mannen belden aan en toen de bewoner de deur open deed drongen de daders de woning binnen. Er ontstond in de woning een worsteling en de man raakt gewond. Het slachtoffer gaat op eigen gelegenheid, zonder de politie te bellen, naar het ziekenhuis. Pas in de loop van de middag maakt de man melding van de woningoverval.

Door de daders is er met een pistool geschoten en het slachtoffer is in zijn been geraakt. Door de worsteling zijn de daders er zonder buit vandoor gegaan.