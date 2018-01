Dode bij aanrijding N35 Haarle

Bij een ongeval op de N35 bij Haarle is dinsdagmiddag de inzittende van een personenwagen om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Een vrachtwagen en een personenwagen reden rond 15.00 uur over de Almeloseweg toen zij door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing kwamen. Eén inzittende van de personenwagen kwam bij het ongeval om het leven. Een tweede inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd en is opgevangen op het politiebureau. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.