Rode Kruis: Nederlanders nauwelijks bewust van risico’s storm

Nederlanders zien weinig risico’s in storm en bereiden zich niet altijd even grondig voor op stormachtig weer.

Bijna 67 procent van de Nederlanders denkt geen extra risico’s te lopen wanneer het stormt. Ruim de helft van Nederland gaat dan ook gewoon door met de dagelijkse bezigheden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis. De hulporganisatie geeft vandaag extra tips vanwege het stormachtig weer. Met goede voorbereiding kunnen ongelukken voorkomen worden.

Ruim de helft van Nederland parkeert zijn auto, motor of fiets gerust dichtbij bomen tijdens een storm. Tegelijkertijd sluit 83 procent van Nederland wel deuren en ramen. De helft van de Nederlanders zorgt ervoor dat zij genoeg boodschappen in huis hebben om de dag door te komen.

Losliggende spullen

Niet iedereen is zich bewust van de gevaren van losliggende spullen. Minder dan de helft van Nederland denkt eraan om losse voorwerpen als tuinmeubilair of plantenpotten vast of binnen te zetten bij hevige wind. Het grootste gedeelte van de Nederlanders maakt zich niet druk om hun dak. Tien procent checkt of dakpannen van de woning nog goed liggen.

Goed voorbereid

Het KNMI voorspelt voor vandaag zware tot zeer zware windstoten. Het Rode Kruis geeft via sociale media tips om de storm zonder problemen door te komen. Zo adviseert de organisatie losse spullen van balkons en tuinen op te bergen en te checken of de schutting en zaken als zonneschermen goed vast zitten. Ook is het verstandig om jouw voertuig op een slimme plek te parkeren; uit de buurt van bomen.

En ook al regent het hard, schuilen voor de regen onder een boom is tijdens storm niet verstandig. Mocht iemand onverhoopt toch geraakt worden door een vallende tak, dan is via de EHBO-app van het Rode Kruis snel te vinden wat je moet doen bij bijvoorbeeld een hoofdwond of snijwond.