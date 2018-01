Zandzakken gelegd in Kampen vanwege stijgende water

Kampereilanden

De waterstanden langs de Kampereilanden stijgen. Het waterschap heeft daarom de KEI-Brigade (Kampereilandenbrigade) opgeroepen om zandzakken te leggen. 'Dit doen wij vandaag langs de kade van de Kampereilanden', aldus het waterschap. Er zullen ongeveer 150 vrijwilligers deelnemen aan het leggen van de zandzakken.

Kampen-Midden

Vanwege de hoge waterstanden heeft het waterschap ook een oproep uitgedaan naar onze Hoogwaterbrigade. Zij gaan een klein deel van de waterkering Kampen-Midden opbouwen. Het gaat daarbij om klepkering Lampetpoort en de schotbalkkering Voorstraat. Ook wordt de Smalle IJsselkade gesloten.

Bekramming Overijsselse Vecht

Vanwege de verwachte hoge waterstanden op de Vecht en het Zwarte Water treft het waterschap voorzorgsmaatregelen. Zo zijn er dinsdag al op enkele locaties langs de Vecht zogeheten bekrammingen gelegd en is een aantal sluisdeuren langs het Zwarte Water gesloten.

Bekrammen van een dijk houdt in dat de dijk wordt bekleed met een geotextiel, een kunststof doek dat in feite werkt als een pleister voor de dijk. Dit doek wordt bevestigd met stalen pennen of 'krammen'. Deze maatregel is nodig om locaties waar de grasmat kwetsbaar is extra te beschermen tegen hoogwater en golfslag. De grasmat functioneert als een beschermlaag voor de dijk. Het waterschap houdt de dijken langs het Zwarte Water, IJssel en de Vecht, de weersverwachting en de verwachte waterstanden nauwlettend in de gaten.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)