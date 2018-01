Politie Haarlem vangt gevonden Alpaca op in politiebusje

In het centrum van Haarlem is afgelopen nacht een Alpaca aangetroffen. De Alpaca, in de volksmond ook wel berglama genoemd, is nu tijdelijk gehuisvest in een politiebusje van de politie in Haarlem.

Tips

Toch is de politie op zoek naar de rechtmatige eigenaar van het dier. 'Wie kan ons informatie geven over de plek waar dit diertje thuishoort? Bel ons dan svp, 0900-8844. Alle bruikbare informatie is welkom.

Dierenpolitie Noord-Holland

Het onderzoek naar herkomst van de Alpaca is in volle gang. De zaak is in behandeling bij Dierenpolitie Noord-Holland, zo meldt de politie. Alle bruikbare tips worden nagelopen.

