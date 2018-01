OV-fiets neemt in populariteit toe

In 2017 is de populariteit van de OV-fiets weer gestegen. Afgelopen jaar zijn er 3,2 miljoen ritten gemaakt met de OV-fiets. Dat is een stijging van zo’n 33% in één jaar! Ook steeg het aantal abonnementhouders van 200.000 naar 500.000. Deze megagroei is mede te danken aan het feit dat er per januari 2017 geen kosten meer zijn verbonden aan een OV-fiets abonnement. Er wordt per rit betaald. We zijn blij met deze prachtige cijfers. De OV-fiets draagt hiermee bij aan een makkelijke reis van deur tot deur.

Met zo’n stijging is het belangrijk dat er genoeg fietsen zijn. Daarom kwamen er dit jaar in totaal 6.000 OV-fietsen bij die op bijvoorbeeld Station Amsterdam Zuid, Den Haag Centraal en Utrecht Centraal geplaatst zijn. Op dit moment hebben we daarmee in totaal 14.500 fietsen. Ook voor volgend jaar is het plan 6.000 nieuwe OV-fietsen te bestellen en er 1.000 te recyclen.

NS startte in 2008 met de exploitatie van OV-fiets en sindsdien is het hard gegaan. Ook in voorgaande jaren steeg het gebruik van de OV-fiets al. In 2016 werden er 2,4 miljoen ritten gemaakt en in 2015 nog 1,9 miljoen. Dit jaar komen we dus op 3,2 miljoen ritten. De OV-fiets is nu al op 300 locaties te huur. Dit zijn meestal treinstations, maar soms is de OV-fiets ook te huur op andere OV-knooppunten. Ook investeerde NS het afgelopen jaar in een nieuw ICT systeem om goed bij te houden, waar welke fietsen staan, welke gerepareerd moeten worden, of er ergens fietsen bijgeplaatst moeten worden. Dit systeem werpt zijn vruchten af. Er kan eerder ingespeeld worden op locaties met tekorten en we weten beter wanneer een fiets aan vervanging of reparatie toe is.

In 2018 is OV-fiets al 10 jaar in handen van NS. Komend jaar zal hier op verschillende manieren aandacht aan besteed worden.

