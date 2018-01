Politie schiet na wilde achtervolging

Toen de agenten hun patrouilleauto bij de auto hadden geparkeerd, ging de auto er opeens vandoor. De auto reed onder meer over het voetpad en reed deels tegen de rijrichting van het verkeer in. De politieauto reed achter de auto aan, waarbij beide wagens elkaar op een gegeven moment raakten. Op de Seelenstraat kwam de auto tot stilstand, waarna een van de twee inzittenden er te voet vandoor ging. Een van de agenten loste daarbij twee waarschuwingsschoten.

Geld en verdovende middelen

De tweede man die in de auto had gezeten, werd bij de auto aangereden door een onopvallende politieauto die op dat moment ook ter plekke arriveerde. De man droeg donkere kleding en was door de agenten te laat gezien. Hij raakte daarbij licht gewond, was aanspreekbaar en werd voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. Politieagenten wisten de andere verdachte in de buurt te arresteren. In de auto van de beide mannen werd een aanzienlijk geldbedrag en verdovende middelen aangetroffen. Meer informatie over de identiteit van de drie verdachten is momenteel niet bekend.

