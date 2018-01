KNVB: Nouri is wel geïnformeerd over medische uitslagen

Dat heeft een woordvoerder van de voetbalbond laten weten. Ook de club wordt op de hoogte gebracht. Dit melden meerdere media zaterdag. Alleen als een speler ouder is dan 16 jaar, hoeft de KNVB de ouders niet te informeren. Dat is aan de voetballer zelf.

RTL Nieuws meldt dat er in 2014 en 2016 checks zijn gedaan bij Ajacied Abdelhak Nouri naar zijn hart en dat er in beide keren een hartafwijking naar voren kwam. Een woordvoerder van de KNVB laat aan RTL Nieuws weten: 'We hebben Nouri zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. Ook zijn club Ajax is daar destijds van op de hoogte gebracht.' De bond reageert hiermee op uitlatingen van de familie Nouri die naar eigen zeggen niet wist dat bij Abdelhak bij eerdere testen door de KNVB een hartafwijking was geconstateerd. De familie is ervan overtuigd dat ook Abdelhak niets heeft geweten van de afwijking.

De ouders van Abdelhak hoefden ook niet te worden geïnformeerd aldus de KNVB: 'Aangezien Nouri toen ouder was dan 16 jaar is alleen het informeren van de voetballer zelf voldoende geweest.' Tegenover RTL Nieuws bevestigt hoogleraar Gezondheidsrecht Johan Legemaate dat iemand vanaf 16 jaar zelf verantwoordelijk is vanwege het medisch beroepsgeheim.

De KNVB ontkent dus dat Nouri niet op de hoogte was van de medische uitslagen. Er was volgens de KNVB bij beide gesprekken ook een medisch specialist aanwezig.

