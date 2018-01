Drie arrestaties na mogelijke gijzeling

Een arrestatieteam heeft maandag een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een hotelkamer van een hotel aan de Aalsterweg. Twee Spanjaarden zijn in de kamer aangehouden. Even daarvoor is op de Eindhovenseweg in Waalre een derde verdachte Spaanse man in zijn auto aangehouden. Deze man beschikte over een wapen. De recherche onderzoekt momenteel de precieze gang van zaken.