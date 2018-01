Rob Mulder legt werkzaamheden RTV Noord neer

Mulder maakte donderdag 28 december j.l. een item over de aankoop van illegaal vuurwerk. In het item was een aankoop te zien van illegale goed. Daarna werd een legale verkoper van vuurwerk om een mening gevraagd. De aankoop van het illegale vuurwerk was door Mulder in scene gezet en als dank voor reclame voor het legale verkooppunt, kreeg Mulder een vuurwerkpakket van 139 euro.

‘Mijn gezin en ik zijn erg onder de indruk van de gretigheid waarmee sommigen op het de nieuwsberichten hebben gereageerd. Het zal ons enige tijd kosten dat te verwerken. Maar wat er ook allemaal gebeurd is in de turbulente tijd die achter me ligt, het heeft mijn liefde voor het vertellen van verhalen over en met mijn geliefde Groningers geheel onaangetast gelaten. Ik zal dat prachtige werk enorm gaan missen’, aldus Mulder.