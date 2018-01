Kinderartsen trekken aan de bel vanwege inslikken levensgevaarlijke knoopcelbatterijen

Het gaat om ronde, platte batterijtjes die vaak in afstandbedieningen, fietslampjes en speelgoed zitten. Bij het Erasmus MC kwamen alleen vorige week al drie kinderen met ernstige verwondingen door knoopcelbatterijtjes. Kleine kinderen denken vaak dat de batterijen snoepjes zijn Dit schrijft het AD woensdag.

Bijtend zuur

De batterijen zijn zo gevaarlijk omdat zij een bijtend zuur lekken dat al binnen een uur een gat in de slokdarm kan branden. In Nederland zouden al minsten 16 kinderen door het inslikken van de batterijen ernstig gehandicapt zijn geraakt en twee van hen zouden zijn overleden, zo meldt de krant. De Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) vermoedt dat het aantal slachtoffers veel hoger is. Kinderarts Lissy de Ridder waarschuwt in de krant: 'Nieuwe, volle batterijen zijn het gevaarlijkst. Het zuur van de batterij vreet zich binnen een mum van tijd door de slokdarm en kan zo in de halsslagader, luchtpijp of in de aorta terechtkomen.' In 2017 overleed één dreumes in het Erasmus MC aan de gevolgen, een ander raakte halfzijdig verlamd en een derde hield er een dwarslaesie aan over.

De Ridder: 'Wanneer huisartsen of ouders vermoeden dat een kind een batterij heeft ingeslikt, moeten zij direct naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto. Het eerste teken is dat een kind niet wil eten. Wanneer het kind bloed begint te spugen, is de schade al heel groot.'

