Veroordeelde captain motorclub No Surrender onvindbaar voor politie

Corin D., de Tilburgse captain van motorclub No Surrender, had zich maandag bij de politie moeten melden, maar dat is niet gebeurd.

D. werd donderdag veroordeeld voor deelname aan een criminele drugsorganisatie en kreeg daarvoor 3,5 jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank bepaalde ook dat D. per direct terug moet naar de gevangenis, maar D is onvindbaar voor de politie. Dit melden verschillende media woensdag.

D. was donderdag niet aanwezig bij de uitspraak en wordt nu door de politie gezocht. Zijn advocaat heeft laten weten verbaasd te zijn dat zijn cliënt zich niet heeft gemeld. Tegen Brabantse media laat hij weten dat hij geen contact heeft met D.

D. ging in hoger beroep tegen zijn veroordeling, maar de rechter had bepaald dat hij in afwachting van dat hoger beroep toch vast de gevangenis in moest.

