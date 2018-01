Denk aan je gezondheid, verbeter het klimaat in huis

Vind de balans tussen isolatie en ventilatie

Als jij gezond wilt wonen, tref dan isolerende en ventilerende maatregelen. Zo realiseer je een aangename binnentemperatuur en het ideale luchtvochtigheidspercentage dat tussen de 40% en de 60% ligt.

Aangename binnentemperatuur door isolatie

Een aangename binnentemperatuur is belangrijk voor een gezond en comfortabel leven in huis. Bekijk in welk jaar jouw woning is gebouwd, dit zegt namelijk een hoop over de isolatiewaarde van je woning. Voor 1983 werden vloeren bijvoorbeeld niet geïsoleerd. Denk jij dat er op het gebied van isolatie in jouw woning nog winst te behalen valt, bekijk dan de onderstaande tips:

• Voer een quick scan uit

Met een quick scan of warmtebeelden scan zie je in één oogopslag welke gebieden in je woning kwetsbaar zijn voor kou. Veel verschillende gemeentes bieden deze quick scan gratis aan. Daarna heb je een goed beeld van welke vorm van isolatie je nodig hebt.

• Verbeter de isolatie van je ramen en deuren

Er stroomt veel kou naar binnen via ramen en deuren. Veel kou kan leiden tot blijvende verkoudheid en een slechte weerstand. Verbeter daarom de isolatie van je ramen en deuren. Ga bijvoorbeeld voor nieuwe kozijnen met HR+++ glas, het best isolerende glas van dit moment. De nieuwe kozijnen sluiten de ruimtes weer perfect af.

• Laat een isolatie project uitvoeren

Er zijn diverse manieren om isolatie toe te passen in je woning. Interessante isolatieprojecten zijn onder andere dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Naast een aangenaam binnenklimaat, ga je door deze projecten ook flink besparen op je energierekening. Neem eens een kijkje op HomeDeal, je vindt hier veel prijsinformatie voor de verschillende isolatieprojecten.

Ventileer voor het ideale luchtvochtigheidspercentage

Isolatie is goed voor een aangename binnentemperatuur, maar een potdichte woning is ook niet goed voor je binnenklimaat. Vervuilde lucht en vocht moet je wel kunnen afvoeren. Zorg daarom voor dagelijks goede ventilatie met deze vier tips.

• Meet het huidige luchtvochtigheidsgehalte

Het ideale luchtvochtigheidspercentage ligt tussen de 40% en 60%. Ben jij benieuwd naar het luchtvochtigheidsgehalte bij jou in huis? Met een hygrometer meet je de luchtvochtigheid eenvoudig op.

• Regel natuurlijke ventilatie

Zorg dat lucht in huis voortdurend kan doorstromen, bijvoorbeeld via ventilatieroosters. Regel daarnaast aanvoer van frisse lucht door iedere dag even een raam open te zetten.

• Reguleer de luchtvochtigheid met planten

Planten zijn niet alleen goed voor de aankleding van je woning, ze zuiveren ook de lucht. Goede luchtzuiverende planten zijn de Areca palm, Drakenbloedboom of de krulvaren. Je hebt ongeveer een kamerplant per 10m2 nodig als je de lucht effectief wilt zuiveren. De meest effectieve kamerplant is de Aloё Vera.

• Haal mechanische ventilatie in huis met ventilatierooster

Met een mechanisch ventilatiesysteem zorg je ervoor dat de lucht bij jou in huis voortdurend ververst wordt. Essentieel bij een ventilatiesysteem is het onderhoud. Zonder onderhoud komt er veel minder frisse lucht je huis in en gaat het vermogen om vervuilde lucht af te voeren achteruit.

