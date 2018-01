Project 'Waterlicht' van Daan Roosegaarde begin februari in Leeuwarden

De Friezen zijn de volgende die het project Waterlicht van de internationaal bekende kunstenaar Daan Roosegaarde te zien gaan krijgen. Leeuwarden, Capital of Watertechnology en dit jaar culturele hoofdstad van Europa, is de volgende plek in de serie Europese steden waar het project Waterlicht te zien zal zijn.

Stad 'onder water'

Op 1, 2 en 3 februari is het visuele droomlandschap over de kracht en poëzie van water te zien op het Wilhelminaplein. Het lichtkunstproject is eerder opgevoerd in Madrid, Parijs, Amsterdam en trok daar tienduizenden bezoekers.

Waterlicht bestaat uit golvende lijnen van licht, gemaakt met de laatste LED technologie, software en lenzen. Waterlicht visualiseert de kracht en impact van water: een virtuele overstroming. Het laat zien hoe hoog het water kan stijgen zonder menselijke interventie. Waterlicht is een ervaring die dit in de herinnering terugbrengt.

Waterlicht laat je ervaren hoe het is om in een stad ‘onder water’ te staan. Het laat je beseffen dat we tegenwoordig gevrijwaard zijn van angst voor overstromingen en brengt ook het besef hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met onze wereld. Tegelijkertijd is Waterlicht ook een bezinning op de potentie en kracht van water voor in de toekomst: kunnen we drijvende steden bouwen? Hoe kunnen we water het best als een bron van energie gebruiken?

WaterConnecting 2018

Waterlicht is officiële kick-off van WaterConnecting 2018, het waterprogramma vol waterevents in en rond Leeuwarden in het kader van Leeuwarden-Fryslân 208. Zeg je Fryslân, dan zeg je water. Leeuwarden is dé Europese koploper op het gebied van watertechnologie. Fryslân is bekend om haar merengebied, een gebied vol waterhistorie en voorbeelden van hoe Nederland leeft met water. WaterConnecting 2018, het waterprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018 is een initiatief van de Gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân.

Nationale Waterdag

Het is niet toevallig dat Waterlicht op 1, 2 en 3 februari te zien is in Leeuwarden want dit weekend zijn er in het hele land activiteiten in het kader van de Nationale Waterdag, dan herdenken we de watersnoodramp in 1953 en staan we stil bij hoe wij tegenwoordig met water leven en werken. Naast Waterlicht zijn er nog meer activiteiten dat weekend.

Meer wateractiviteiten 31 jan - 3 februari

Rond het Wilhelminaplein zijn op grote doeken een achttal watergedichten te lezen, geschreven door de Dichters fan Fryslân. Op woensdag 31 januari staat de uitzending van Iepen Up Live – de coproductie van LF2018 en Omrop Fryslân - helemaal in het teken van waterkampioenen en worden er prominente watergasten ontvangen. Op zaterdag 3 februari is er een lezing van Daan Roosegaarde gepland bij het openingsweekend van Lân fan Taal.

Roosegaarde’s Icoon Afsluitdijk

Eerder dit jaar is Lichtpoort, de nieuwe futuristische entree naar Friesland geopend. Lichtpoort is een onderdeel van het design innovatie programma Icoon Afsluitdijk, waarmee Daan Roosegaarde een bijdrage levert aan het versterken van de Afsluitdijk als icoon voor de Nederlandse waterwerken.

In de avond worden de 60 monumentale heftorens in het licht gezet door de koplampen van auto’s. Als er geen auto’s rijden lichten de gebouwen niet op. Er ontstaat een dynamische entree naar Leeuwarden – Fryslân de culturele hoofdstad van Europa, gevormd door een architectonisch oplichtend lijnenspel wat het monumentencomplex laat zweven alsof de automobilist door een sciencefictionfilm rijdt.

Toegang en tijden

Waterlicht is te zien op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Op donderdag en zaterdag van 17:30 tot 23:00, en op vrijdag van 18:30 tot 23:00. Het event is gratis toegankelijk.

Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde staat internationaal bekend om zijn sociale ontwerpen. Met het team van designers en engineers van Studio Roosegaarde werkt hij aan ontwerpen die de relatie tussen mens, technologie en ruimte verbeteren. Interactie, innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als ‘techno-poëzie’.

