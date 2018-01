Politie houdt man (46) aan voor dood 21-jarige vrouw Buren

Dinsdag heeft de politie een 46-jarige man uit Tiel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 21-jarige vrouw in een appartementencomplex aan de Concorde in het Gelderse Buren op 1 januari van dit jaar. Dit bevestigt de politie dinsdagavond na berichtgeving hierover door Omroep Gelderland.

Sectie

Uit de sectie, die begin januari op het lichaam van de 21-jarige vrouw is verricht, is gebleken dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gebracht zo liet de politie reeds eerder weten.

Ook brandstichting

'Haar identiteit is na sectie op het lichaam woensdagmiddag 3 januari vastgesteld. Daarbij werd ook duidelijk dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er is in de woning ook sprake van brandstichting', aldus de politie.

Misdrijf

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de woningbrand in Buren en de dood van de bewoonster op 1 januari, gaat uit van een misdrijf. Het slachtoffer is de 21-jarige bewoonster. De politie startte op 1 januari een onderzoek na een brand in een appartementencomplex in Buren.

