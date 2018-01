Metropassagier met vuurwapen aangehouden

Bij het metrostation Wilhelminaplein is woensdagavond bij een 18-jarige passagier een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

Woensdagavond rond 22.30 uur zat de verdachte in de metro met een 27-jarige man uit Rotterdam. De twee hadden geen vervoersbewijs. Personeel van de RET en agenten controleerden hen toen ze uitstapten. Tijdens deze controle op het metrostation vroeg een agent of de 18-jarige nog iets bij zich had. Op dat moment pakte de verdachte het wapen. Met hulp van een zogenaamde vuurwapenprocedure volgde zijn aanhouding. Politiemensen hielden ook de 27-jarige man aan omdat niet duidelijk is van wie het wapen is. Dat gaat de politie uitzoeken.

Vuurwapenprocedure

De agenten maakten bij de aanhouding gebruik van een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV). Daarbij bestaat de kans dat indien een verdachte niet de aanwijzingen van de agenten opvolgt, een agent zich genoodzaakt ziet zijn vuurwapen te gebruiken.

