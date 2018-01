Aanhoudingen in onderzoek naar liquidaties

De regio Utrecht is vorig jaar geconfronteerd met een aantal liquidaties of pogingen daartoe. In dit kader hebben deze week doorzoekingen plaatsgevonden.

Op dinsdag 16 januari heeft de politie van de eenheid Midden-Nederland doorzoeking gedaan in vijf woningen in Utrecht, Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort. Hierbij zijn vier vuurwapens aangetroffen en meerdere goederen in beslag genomen. Twee verdachten werden aangehouden. Het gaat hierbij om inwoners van Bunschoten-Spakenburg in de leeftijd van 33 en 24 jaar.

Het grootschalig onderzoek naar de schietincidenten wordt onverminderd voortgezet.