Trein- en vliegverkeer compleet stilgelegd vanwege extreme storm

Op het moment dat de westerstorm die donderdag over het land trok in de Randstad rond 11.15 uur op zijn hevigst was hebben de NS en ProRail al het treinverkeer in Nederland stilgelegd en lag ook nagenoeg al het vliegverkeer op Schiphol drie kwartier stil.

Stormpiek in Randstad rond 11.15 uur

'Momenteel raast een storm met orkaankracht over ons land en zorgt voor veel schade aan het spoorwegnet en stations. NS en ProRail zijn hierdoor genoodzaakt de treindienst tot nader order te staken', lieten de NS en ProRail donderdag weten.

'Alleen de treinen van Arriva in Groningen en Limburg kunnen blijven rijden. Reizigers dienen rekening te houden dat door het grote aantal storingen herstel ook na de storm even kan duren en dat er nog beperkingen in het treinverkeer zullen zijn. Wij houden u op deze pagina op de hoogte', aldus de NS en ProRail.

Vliegverkeer Schiphol ook platgelegd

'Door de harde wind is al het vliegverkeer op Schiphol tot nader order gestaakt', liet Schiphol donderdag om 11.15 uur weten. Rond 11.45 uur liet Schiphol weten te verwachten dat er vanaf 12.00 uur weer vluchten binnenkomen en vertrekken. Om 12.43 uur liet Schiphol weten dat er weer een tweede landingsbaan operationeel werd voor take-offs.

Hinder en schade Schiphol door storm

Op verschillende plekken bij de terminal hebben donderdag door de harde storm dakplaten losgelaten. De ingangen van Vertrekhallen 1 en 2 zijn daarom gesloten. Reizigers kunnen via Vertrekhal 3 naar binnen. Check-in is mogelijk in alle vertrekhallen. De H-pier werd in verband met veiligheid tot nader order gesloten. De brandweer kwam ter plaatse.

Ook het vliegverkeer van en naar Schiphol ondervond donderdag dus hinder van storm. 'Reizigers moeten helaas rekening houden met een mogelijke annulering of vertraging van hun vlucht. Schiphol raadt reizigers aan hun actuele vluchtinformatie in de gaten te houden via hun luchtvaartmaatschappij, schiphol.nl of de Schiphol-app', zo liet Schiphol donderdag weten.

320 vluchten geannuleerd

Bij storm is er om veiligheidsredenen minder vliegverkeer mogelijk, omdat de Luchtverkeersleiding Nederland dan maar een beperkt aantal banen ter beschikking heeft waar vliegtuigen veilig op kunnen landen of van kunnen starten. Donderdagochtend om 09.00 uur liet Schiphol al weten dat er 260 vluchten waren geannuleerd en rond 13.20 uur was dit aantal reeds opgelopen naar 320. Het ging met name om vluchten van en naar Europese bestemmingen. De gemiddelde vertraging was ongeveer 25 minuten. De dienstregeling bleef de rest van de dag verstoord.

