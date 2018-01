Rode Kruis onderzoekt gebruik blockchain in hulpverlening

Het Rode Kruis onderzoekt de potentie van blockchain om hulpverlening te verbeteren. De hulporganisatie wil een systeem met een digitale portemonnee ontwikkelen waarmee de organisatie sneller geld kan storten naar getroffenen in een rampgebied. Met dit geld kunnen getroffenen zelf benodigdheden als voedsel, water en hulpgoederen aanschaffen. Vandaag maken datateam 510 van het Rode Kruis en ontwikkelaar Tykn.tech op de North American Bitcoin Conference in Miami bekend dat zij gestart zijn met het onderzoek.

Het Rode Kruis kiest er in hulpverlening na een ramp in specifieke gevallen voor om getroffenen geld te geven waarmee zij zelf de spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden zelf kiezen wat ze willen eten. Dit zorgt er dan voor dat er geen voedselpakketten ingevoerd en uitgedeeld hoeven te worden. Op deze manier wordt de lokale economie gestimuleerd en de veerkracht van de getroffen gemeenschappen vergroot.

Veilig en efficiënt

De betrokken organisaties gaan samen kijken hoe met behulp van blockchaintechnologie dit proces veiliger en efficiënter kan worden. Zo kan het gebruik van blockchain ervoor zorgen dat er geen grote hoeveelheden cash meer vervoerd hoeven te worden in het rampgebied. Dit maakt de situatie veiliger voor zowel de hulpverleners als de getroffenen. Tegelijkertijd kan blockchain leiden tot lagere overheadkosten en een versneld hulpverleningsproces. De digitale portemonnee is daarnaast ook nog eens persoonsgebonden, waardoor goed te zien is wie er al hulp heeft gekregen.

“We weten uit ervaring dat het geven van geld in plaats van hulpgoederen in bepaalde gevallen beter werkt in de hulpverlening. Blockchain zou dit proces kunnen optimaliseren. Om dit goed te kunnen ontwikkelen hebben we gekozen voor Tykn.tech”, zegt Stefania Giodini, projectleider van datateam 510. ,,Door mijn ervaring als vluchteling ken ik het belang van privacy in hulpverlening. Daarom zorg ik dat dit proces zich toespitst op het beschermen van de privacy van alle betrokkenen”, zegt Tey el-Rjula, hoofd van Tykn.Tech. Hoe blockchain geïntegreerd kan worden in het hulpverleningsproces en hoe dit in de praktijk precies zal werken wordt momenteel uitvoerig onderzocht.

Sint-Maarten

Uiteindelijk is het doel een systeem te ontwikkelen dat wereldwijd bij elk type ramp en in elke lokale context ingezet kan worden, bijvoorbeeld ook daar waar contant betalen gangbaar is. Op Sint-Maarten, dat zwaar getroffen is door orkaan Irma, heeft het Rode Kruis verschillende hulpverleningsprojecten. Hier zal het Rode Kruis komend jaar beoordelen of blockchain de hulp beter en efficiënter maakt.

