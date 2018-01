Nieuw groots protest tegen gaswinning in Groningen

In de stad Groningen hebben zo'n 10.000 mensen vrijdagavond een fakkeloptocht bijgewoond uit protest tegen de gaswinning in de provincie. Aanleiding is de relatief krachtige aardbeving van vorige week in Zeerijp, met een kracht van 3,4.

De solidariteit met de Groningers in het aardbevingsgebied neemt zienderogen toe, aldus Groninger Bodem Beweging (GBB).

De gaswinning is niet alleen een Gronings probleem en dat dringt eindelijk door tot de rest van Nederland. Vanuit het hele land liepen mensen mee met de Fakkeltocht, die de Groninger Bodem Beweging met Milieudefensie en tal van andere organisaties had georganiseerd.

Nieuwe zware beving

''De aardbeving van 8 januari in Zeerijp onderstreept hoe onveilig en hoe onvoorspelbaar de situatie in Groningen is. De tijd van pappen en nathouden is voorbij'', zo stellen de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie. ''Met z'n allen de kop d'r veur'' Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging: "Door de nieuwe zware beving heeft het vertrouwen van de Groningers een nieuwe deuk gekregen. Op de politiek en de NAM hoeven de mensen kennelijk niet te rekenen. We zullen zelf en samen moeten afdwingen dat de gaskraan dicht gaat. Genoeg=Genoeg." Verantwoordelijkheid van heel Nederland "Heel Nederland moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen", zegt Jorien de Lege, campagneleider Energie bij Milieudefensie. "En het kabinet moet echt snel met een concreet plan komen om de gaskraan dicht te draaien. We hebben genoeg tijd verloren.

''Af van het gas''

De energiesector, lokale overheden, woningbouwverenigingen, huiseigenaren, de industrie, werkgevers- en ondernemersorganisaties vragen ook om regie van de regering zodat ze aan de slag kunnen met de omschakeling naar duurzaam. Elk huishouden moet snel en betaalbaar over kunnen stappen op duurzaam koken en stoken. En de grootverbruikers in de industrie moeten als de wiedeweerga van het Gronings gas af. Voor Groningen en het klimaat."

