Brand in schuur in buitengebied van Best

Best De brandweer rukte zondagmiddag rond rond 13.30 uur met groot materieel uit voor een brand in een schuur aan de Steenovenseweg in Best.

De brand ontstond door een brandende prullenbak onder de overkapping. De brandweer doofde het vuur en kon erger voorkomen. Ook de politie kwam ter plaatse. De dieren die in de schuur aanwezig waren bleven ongedeerd. Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) . Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)