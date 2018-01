Tweede Kamerlid Harry van Bommel wil weg bij de SP

Dat heeft partijvoorzitter Ron Meyer tegenover het Algemeen Dagblad (AD) bevestigd. De top van de partij wil hem niet zomaar laten gaan. De 55-jarige Harry van Bommel is ruim 18 jaar lang Kamerlid voor de SP. Meyer in de krant: 'Het klopt inderdaad dat Harry een verzoek tot opzegging heeft ingediend. Maar we laten een man van zijn statuur niet zomaar gaan.'

Partijleider Lilian Marijnissen heeft Van Bommel om een gesprek gevraagd, maar dat is nog niet gelukt omdat Van Bommel inmiddels een drukke baan heeft als bestuursadviseur in Zwolle.Tegenover het AD heeft Van Bommel laten weten niet meer met de pers te mogen praten omdat hij sinds november ambtenaar is.

Opmerkelijk is nog dat Van Bommel volgens de website van de PvdA in Diemen komende dinsdag het plaatselijke verkiezingsprogramma van deze partij in ontvangst zal nemen, zo schrijft de krant, In Diemen doet de SP in maart niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de suggestie dat Van Bommel wellicht is overgestapt naar de PvdA. wordt door ingewijden ontkend.

