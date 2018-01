Brand in meterkast woning Stadskanaal

Aan de Unikenstraat in Stadskanaal op de provinciegrens van Groningen en Drenthe heeft maandagochtend brand gewoed in de meterkast van een woning. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit.

Woning gespaard

Het korps van Gieten kreeg bij het blussen hulp van de brandweer in Stadskanaal met een tankautospuit en de hoogwerker. Mede dankzij de snelle uitruk van brandweer Gieten kon de woning gespaard blijven.

Rook- en waterschade

Toch heeft de woning veel rook en waterschade opgelopen. Stichting Salvage is ingeschakeld. Bij de brand kwam veel rook vrij en er is volgens de brandweer veel rookschade in het huis. De bewoner was niet thuis. De Unikenstraat was tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+