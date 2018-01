Geen subsidie meer voor Eindhovens Studenten Corps om seksistisch #nietoo-feest

Met dat thema wilde het Eindhovens dispuut Aleph carnaval gaan vieren. Het dispuut maakte daarvoor een pagina op Facebook aan. In de uitnodiging van dit jaar stond te lezen: 'Wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam. (...) Van groepensex tot kinderlokken, bij welk schandaal raak jij betrokken?'

In de uitnodiging stond verder te lezen: 'Dat wij sinds 1958 vrouwen ongevraagd mogen betasten is een luxe waar andere mannen niet van mee kunnen genieten. Wanneer een man ongevraagd aan een vrouw zit wordt dit hem niet in dank afgenomen. Tot voor kort zijn zij hier altijd goed mee weg gekomen. Echter is het zwakkere geslacht een tegenbeweging gestart onder de naam #metoo. Verschillende vrouwen vragen op deze manier aandacht voor hun ongewenste intimiteiten. Om onze tradities in stand te kunnen houden moeten we hier uiteraard een stokje voor steken. En wat is hier nou een beter moment voor dan Aleph carnaval.'De uitnodiging is inmiddels verwijderd.

Geen subsidie meer

Aleph valt als dispuut omder jet Eindhovens Studenten Corps (ESC). Toen de Technische Universiteit Eindhoven het vrouwonvriendelijke thema ontdekte, heeft de universiteit besloten om het Eindhovens Dttudenten Corps voorlopig geen subsidie meer te geven.

Vereniging biedt excuses aan

Op de website van het Eindhovens Studenten Corps biedt de vereniging haar excuses aan:

'Het Eindhovens Studenten Corps meent dat het Dispuut Aleph met de keuze voor het thema en de teksten voor het Aleph Carnaval fors over de schreef is gegaan. In overleg met het College van Bestuur van de TU Eindhoven is dan ook besloten om het evenement af te gelasten. In de aanloop van het carnavalsfeest is een Facebookevenement aangemaakt met onbehoorlijke taal. Wij kennen de jarenlange traditie van het Aleph-carnaval waarbij de controverse niet geschuwd wordt. De Senaat van het Eindhovens Studenten Corps vindt dat het echter ontoelaatbaar is dat het Dispuut voor een thema als #nietoo heeft gekozen en keurt dit ten stelligste af.

De vereniging is bijzonder ontstemd over de gang van zaken en stelt met klem dat een dergelijk thema niets te maken heeft met de normen en waarden waar het Eindhovens Studenten Corps voor staat. Wij betreuren de toon en inhoud van het inmiddels verwijderde Facebookevenement van dat feest en maken onze excuses als vereniging en Senaat.

Gezien de ernst van de feiten heeft de Senaat van het Eindhovens Studenten Corps gevraagd het onafhankelijk Rechtsprekend College van de vereniging de kwestie op de kortst mogelijke termijn te behandelen en hierover een uitspraak te doen. De Senaat heeft per direct dispuut Aleph geschorst van alle activiteiten. Dit blijft zo tot de uitspraak van het Rechtsprekend College.'

Foto: poster van het evenement. Bron: Facebook.

